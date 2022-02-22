Лукашенко призвал украинцев «отмахнуться от западных хозяев»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 22 февраля, выступил с обращением к украинцам, в котором предложил жить мире народам обеих стран, – сообщают СМИ.

В обращении к украинскому народу Лукашенко, в частности, сказал: «С этой высокой трибуны в этот острый период я хочу еще раз обратиться (после встречи с президентом России) к украинскому народу и руководству, если они еще не перешли красную черту: давайте сделаем так, чтобы мы, славяне, всегда жили в мире и согласии».

«Все проходит, забывается. Вся проблема в том, насколько глубокий шрам будет в сердцах наших славянских народов после наших конфликтов. Поэтому еще раз предлагаю: остановитесь, отмахнитесь от этих заокеанских хозяев. Никакого счастья они вам не принесут. Как только вы станете им неугодными, они вас выбросят на помойку истории», – заявил президент Белоруссии.

Также Лукашенко заявил, что белорусы никогда не были предателями: «те, кто точит штыки, прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Белоруссию у вас не получится».

Также президент Белоруссии призвал «успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов. Народы, которые погибнут, не дай бог, начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все».

Минск, Иван Бабурин

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