Путин: Минских соглашений больше не существует

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами после того, как Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами страны, завил, что минских соглашений больше нет.

«Минские соглашения были «убиты» Киевом еще задолго до признания Россией ДНР и ЛНР», – заявил Путин.

При этом российский лидер отметил, что Россия была заинтересована в реализации Минских соглашений, потому что это результат компромисса. При этом власти Украины публично заявляли, что они не будут исполнять Минские соглашения, Россия не могла дальше терпеть геноцид народа Донбасса.

Европа не смогла заставить Киев выполнять «Минск-2», поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было, – заявил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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