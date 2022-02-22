Путин: Украина должна быть демилитаризована

Президент России Владимир Путин на встрече с журналистами завил, что демилитаризация Украины – единственный способ, чтобы обеспечить безопасность России, тем более после заявлений Зеленского о его желании приобрести ядерное оружие.

«Заявление о желании Украины стать ядерной державой было обращено к России, и Москва его услышала», – сообщил Путин.

По словам российского президента, вооруженная «анти-Россия» в лице Украины для России неприемлема, особенно ввиду нынешних атомных амбиций Киева.

Также Путин заявил, что появление даже тактического атомного вооружения Украины означает стратегическую угрозу для России.

«Украине для возвращения себе ядерного статуса не хватает только системы обогащения урана, но это технический вопрос», – сказал российский лидер.

Напомним, что сегодня, 22 февраля, Совет Федерации во вторник, 22 февраля, дал согласие на использование Вооруженных сил РФ за пределами территории РФ в связи с ситуацией вокруг Донбасса. В связи с этим решением Совфеда, отвечая на вопрос, как далеко могут зайти российские войска, Владимир Путин сказал: «Все будет зависеть от ситуации. Оставаясь на стороне добра, мы должны признать, что добро может и должно себя защищать».

Москва, Иван Бабурин

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