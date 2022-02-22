НАТО выступила с угрозами в адрес России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 22 февраля, на брифинге после внеочередного заседания комиссии по Украине, заявил, что в случае необходимости альянс может продолжить усиление своего присутствия на востоке Европы, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию, которую вела пресс-служба НАТО в Twitter.



«У нас более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности и мы сегодня готовы увеличить свое присутствие на востоке», – сказал Столтенберг.



Генсек блока НАТО сказал, что Россия продолжает наращивать военных у украинских границ, а также устраивает провокации и операции под чужим флагом, чтобы создать предлог для атаки.

«Сейчас самый опасный момент в сфере безопасности – Россия продолжает планировать вторжение на Украину. В то же время никогда не поздно не нападать, и это причина по которой мы продолжаем призывать Россию отступить для деэскалации», – заявил Столтенберг.

Брюссель, Иван Бабурин

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