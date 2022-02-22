Отменилась встреча Лаврова с французским коллегой

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации на Украине заявил, что его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым, которая была запланирована на 25 февраля в Париже, не состоится, – сообщают СМИ.

Ле Дриан сообщил журналистам: «Вчера у нас был с Лавровым разговор. Встреча была запланирована на пятницу...Но она не состоится».

Следует напомнить, что глава МИД Франции 21 февраля сообщил, что предложил российскому коллеге Сергею Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовительных консультаций к саммиту России и США. Лавров на встречу согласие дал.

Также Ле Дриан сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон сделал все для предотвращения войны на Украине, а также то, что в Европе больше нет правил по стабильности и безопасности.

Париж, Иван Бабурин

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