Страны ЕС договорились о санкциях против России

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем по итогам внеочередной встречи глав МИД ЕС по ситуации на Украине заявил, что страны Евросоюза единогласно договорились по пакету санкций против России из-за признания ДНР и ЛНР, – сообщают СМИ.

Ле Дриан в частности, заявил: «Двадцать семь стран-членов ЕС единогласно договорились по первому пакету санкций против России».

Со своей стороны глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что «новый пакет санкций ЕС сильно ударит по России, ЕС принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала Евросюза».

Также Боррель заявил, что «Евросоюз вводит санкции против 27 физических и юридических лиц в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР и, кроме того, 351 депутат российской Госдумы, проголосовавший за независимость Донбасса, включен в черный список».

При этом глава Евродипломатии отметил, что «Путина в санкционном списке ЕС нет».

Следует также отметить, во вторник, 22 февраля, некоторые СМИ сообщили, что США могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам – от техники до полупроводников и деталей самолетов.

Париж, Иван Бабурин

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