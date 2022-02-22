Москва устанавливает дипотношения с ДНР и ЛНР с 22 февраля

Министерство иностранных дел России сообщает, что Москва с 22 февраля устанавливает дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, чей суверенитет Россия признала накануне.

МИД России сообщает: «В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина № 71 от 21 февраля этого года, сегодня, 22 февраля 2022 года путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой народной республики, а также МИД России и МИД Луганской народной республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений».

Глава МИД России Сергей Лавров направил поздравления своим коллегам из ДНР и ЛНР Наталье Никоноровой и Владиславу Дейнего соответственно, – рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В российском МИДе также подчеркнули, что Москва нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР в интересах граждан трех стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности.

Москва, Иван Бабурин

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