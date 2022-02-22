Соединенные Штаты вводят санкции против России

Президент США Джо Байден в ходе брифинга, посвященного ситуации на Украине заявил, что Соединенные Штаты вводят санкции против госдолга и российских элит, – сообщается на сайте РБК.

США вводят четыре блока санкций, заявил Байден, которые будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы.

«Мы готовы наложить санкции. Кто дает Путину право объявлять новые государства? Мы вместе с нашими союзниками подготовили ответ. Речь идет о четырех блоках санкций», – заявил Джо Байден.

Один блок включает санкции против российских финансовых институтов, банков, другой – против газопровода «Северный поток-2». Еще один блок касается российской элиты и членов их семей. Также санкции коснуться суверенного долга России.

«Ограничения коснутся российских элит и двух банков. Санкции на отдельные лица и членов их семей. США работают с Германией над тем, чтобы «Северный поток 2» не был запущен. США 22 февраля введут санкции в отношении ВЭБ и ПСБ. Санкции в отношении элит Россиибудут объвлены 23 февраля. Надеюсь, что эти санкции больше повлияют на российскую экономику, а не на нашу», – заявил на брифинге Байден

Также американский лидер сказал, что у США нет намерения воевать с Россией, Америка готова защищать всех участников НАТО.

«США не имеют никакого желания сражаться с Россией, но хотят донести, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО» – сказал Байден. При этом, он заявил, что «если Россия не выведет войска из Белоруссии, произойдет и перемещение американских войск».

Президент США также выразил надежду, что «Россия не будет нападать на крупнейшие города Украины» и добавил: «Действиям России нет никаких оправданий. Вчера весь мир четко услышал, как Владимир Путин переписывает историю. Нет никакого сомнения, что Россия является агрессором. Мы будем судить Россию по ее действиям, а не по словам. Надеюсь, что есть еще возможность для дипломатии».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что «в Кремле не смотрели выступление Байдена по Украине, у президента идет рабочее совещание».

Вашингтон, Иван Бабурин

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