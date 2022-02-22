МИД РФ: европейская дипломатия мыслит категориями шопинга и вечеринок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя «твит» Жозепа Борреля отметила, что главу евродипломатии по-настоящему волнует шопинг и вечеринки, – сообщают СМИ.

В своем Telegram канале Захарова написала: «Господин Боррель, за время войны в Донбассе погибло (по оценкам ОБСЕ) более 13 тысяч человек. От вашего имени ни разу не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов. Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки – то, что волнует по-настоящему. Подобное поведение «цивилизованных стран» граничит с потерей человеческого облика».

Ранее глава дипломатии Евросоюза, комментируя санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР, написал в своем Twitter, что больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена».

«Пакет санкций ЕС ударит по 351 депутату Государственной думы РФ, которые проголосовали за признание так называемых ЛНР и ДНР. По 27 физическим и юридическим лицам, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Это будет распространяться на политический, военный, деловой и медиасекторы… Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене», – написал в своем Twitter Жозепп Боррель.

Москва, Иван Бабурин

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