Трамп обвинил Байдена в кризисной ситуации вокруг Украине

Вашингтон, февраль 22 (Новый День, Иван Бабурин) –Экс-президент США Дональд Трамп во вторник, 22 февраля, на своем сайте обвинил своего преемника Джо Байдена в усугублении украинского кризиса

Комментируя ситуацию вокруг Украины, Трамп отметил: «При правильном подходе не было бы абсолютно никаких причин, по которым ситуация, происходящая сейчас в Украине, вообще должна была произойти. Я очень хорошо знаю Владимира Путина, и он никогда бы не сделал при администрации Трампа то, что делает сейчас. Ни в коем случае!»

Экс-президент США пояснил свою позицию тем, что при администрации Байдена Россия «стала очень-очень богатой», так как цены на нефть удвоились, а вскоре утроятся, а то и учетверятся. При этом «слабые санкции незначительны».

«Цены на нефть поднимаются все выше и выше, и Путин не только получает то, что всегда хотел, но, благодаря нефтегазовому всплеску, становится все богаче и богаче. США были энергетически независимыми при администрации Трампа, независимы как никогда раньше – цены на нефть и сейчас оставались бы низкими. Вот в каком бардаке наша страна!» – написал Трамп.

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