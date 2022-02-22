Украина приветствует санкции против России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном во вторник, 22 февраля, заявил журналистам, что страна приветствует объявленные США санкции в отношении России.

«Украина считает, что сейчас настало время для введения санкций, и мы приветствуем объявление санкций президентом Байденом», – сказал глава МИД Украины.

Кроме того, Кулеба заявил, что Киев благодарен США за финансовую и другую помощь, оказанную Киеву на фоне текущего кризиса.

Ранее во вторник Кулеба также провел переговоры с шефом Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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