Евросоюз принял санкции за признание Россией ДНР и ЛНР

Европейский союз завершил процедуру утверждения санкций за признание Россией ДНР и ЛНР, – говорится в заявлении представительства председательствующей в ЕС Франции.

В заявлении говорится: «Письменная процедура по санкциям благополучно завершена. Юридические акты приняты и будут опубликованы для непосредственного вступления в силу до конца дня».

Сообщается, что публикация текста санкций ожидается в ближайшее время до конца дня, 23 февраля.

Завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили подписи под новым санкционным пакетом.

Сообщается, что Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, проголосовавших за признание ДНР и ЛНР, а также против 27 физлиц и организаций, а также запретил европейскому бизнесу любые экономические операции с ДНР и ЛНР.

Брюссель, Иван Бабурин

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