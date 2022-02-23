СМИ: США готовятся объявить о санкциях против компании-оператора «Северный поток-2»

Администрация президента США Джо Байдена в среду, 23 февраля, может объявить о разрешении ввести санкции против компании-оператора российского газопровода «Северный поток-2» – Nord Stream 2 AG, -сообщает CNN со ссылкой на слова неназванного чиновника.

В сообщении CNN говорится: «Этот шаг знаменует собой значительный сдвиг в политике администрации в отношении «Северного потока – 2», которая ранее заключалась в том, чтобы ввести санкции в отношении некоторых более мелких компаний, участвующих в проекте, включая некоторые российские компании и суда, которые помогали в строительстве, но приостановить наложение санкций на компанию Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Матиаса Варнига».

Телеканал сообщает также, санкции против Nord Stream 2 AG станут частью серии рестрикций, которые США и их союзники наложили на Россию после признания Москвой независимости ЛНР и ДНР. В прошлом году администрация США заблокировала введение подобных санкций.

Вашингтон, Иван Бабурин

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