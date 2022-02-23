В Пентагоне считают, что Россия атакует Украину в ближайшие двое суток

По оценкам американской разведки, Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину в течение ближайших 48 часов. Администрация Байдена проинформировала об этом президента Украины Владимира Зеленского, – сообщается на сайте американского издания Newsweek со ссылкой на свой источник в разведке США.

«Президент Украины был предупрежден, что по разведанным США, Россия начнет вторжение, скорее всего, в ближайшие 48 часов. Источник в правительстве Зеленского подтвердил, что такое предупреждение было получено от Белого дома», – пишет Newsweek.

По информации источника издания, «наступление будет вестись не только из донбасских республик, куда в понедельник были отправлены дополнительные силы миротворцев, но и с территории Белоруссии в направлении Киева. По оценке Пентагона, в наступлении будут задействованы наземные и воздушные силы российской армии, силы ПВО, также будут использованы крылатые ракеты».

«Наступление на Украину начнется с масштабной кибератаки, за которой последует наземная операция. Вторжение, скорее всего, начнется в ночные часы», – цитирует Newsweek еще один свой источник

При этом оба собеседника издания говорят, что планы России могут меняться в зависимости от последних событий.

Вашингтон, Иван Бабурин

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