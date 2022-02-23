СМИ: ЕС может ввести персональные санкции против официального представителя МИД РФ

Персональные санкции против официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и телеведущего Владимира Соловьева может ввести Евросоюз, – сообщает газета Financial Times.

«Известный и авторитетный российский телеведущий Владимир Соловьев и представитель министерства иностранных дел Мария Захарова также попадут под санкции», – пишет FT со ссылкой имеющийся в их распоряжение некий список.

Ранее американское издание Politico со ссылкой на попавший к ним проект документа сообщило, что Евросоюз собирается ввести санкции против главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян и вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Брюссель, Иван Бабурин

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