Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании – оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства. Документ был распространен Белым домом, – сообщает ТАСС.

В письменном заявлении американского президента говорится: «Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации».

Следует отметить, по данным лондонской биржи ICE в среду, 23 февраля, цены мартовских фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов превысили 1000 долларов за тысячу кубометров, выросли почти на 10%.

Цена открытия составила почти 950 долларов. Котировки весь день демонстрировали устойчивый рост по отношению к расчётной, итоговой, цене вторника – 932,3 доллара. Ценовой минимум составил 937,7 доллара, а максимум – 1050,4 доллара. К закрытию цены снизили темпы роста, но остались выше 1000 долларов. Последние фьючерсы торговались по 1021,8 доллара, что на 9,6% выше расчетной цены накануне.

Вашингтон, Иван Бабурин

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