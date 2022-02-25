Путин – ВСУ: Не позволяйте бандеровцам использовать ваши семьи в качестве живого щита

Президент России Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности по теме проведения спецоперации на Украине.
Путин обратился к ВСУ: «Не позволяйте бендеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться».
В ходе проведения заседания Света безопасности президент РФ сообщил, что основные боестолкновения идут с отрядами националистов.
«Националистические элементы в составе украинских частей играют роль заградотрядов. Наши солдаты успешно выполняют задачу по защите нашего народа и нашего Отечества», – заявил Путин.
Москва, Иван Бабурин
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