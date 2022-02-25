Путин – ВСУ: Берите власть в свои руки

Президент России Владимир Путин на срочном совещании с Советом безопасности России призвал военнослужащих ВСУ брать власть в Киеве в свои руки.

Президент России, обращаясь к военнослужащим Украины, заявил: «Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бандеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ».

Москва, Иван Бабурин

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