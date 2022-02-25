В Госдуме призвали судить Порошенко и Турчинова

Депутат Государственной Думы- первый замглавы комитета по СНГ Виктор Водолацкий, заявил, что по окончании спецоперации на Украине необходимо предать суду экс-президента страны Петра Порошенко, бывшего исполняющего обязанности главы государства Александра, – сообщает РИА Новости.

Турчинова, кроме того, Киев должен отказаться от идеологии «укрофашизма».

Володацкий в частности, заявил: «Киев должен отказаться от идеологии «укрофашизма». Кроме того, по итогам действий РФ нужно обязательно привлечь к суду экс-спикера Верховной Рады и и.о. президента Украины в 2014 году Александра Турчинова, экс-президента страны Петра Порошенко, потому что они причастны к преступлениям против народа Украины».

«Часто общаюсь с жителями многих городов Украины. Все они убеждены в том, что Зеленский сам ничего не решает, он является марионеткой. Его призыв к переговорам лишь все затянет. Он ведет двойную игру», – добавил первый замглавы комитета по СНГ.

Москва, Иван Бабурин

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