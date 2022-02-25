Песков: Российская делегация для переговоров с Украиной готова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия довела до Украины свое согласие организовать переговоры, – сообщает РИА Новости.

Дмитрий Песков сказал, что «Россия, согласившись на переговоры с Украиной, уже сформировала делегацию из представителей минобороны, МИД и администрации президента.

Также официальный представитель Кремля отметил, что пауза в размышлениях Киева о переговорах с Москвой сопровождается развертыванием систем залпового огня в жилых кварталах, включая Киев.

«В России считают чрезвычайной опасной ситуацию с развертыванием националистами систем залпового огня в живых кварталах в украинских городах», – заявил Песков

Москва, Иван Бабурин

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