Совет Европы принял решение об исключении России из своих рядов

В министерстве иностранных дел Италии сообщили, что Россия исключена из Совета Европы, – сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем Twitter сообщил, что
Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановления членства России в этой организации.
В свою очередь, заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой высказался о приостановке членства России в Совете Европе: «Мы честны, старались вести диалог до конца, теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление разговора
«Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен», – заявил Толстой.
Москва, Иван Бабурин
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