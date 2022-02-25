Совет Европы принял решение об исключении России из своих рядов

В министерстве иностранных дел Италии сообщили, что Россия исключена из Совета Европы, – сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем Twitter сообщил, что

Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановления членства России в этой организации.

В свою очередь, заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой высказался о приостановке членства России в Совете Европе: «Мы честны, старались вести диалог до конца, теперь от Совета Европы будет зависеть возобновление разговора

«Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен», – заявил Толстой.

Москва, Иван Бабурин

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