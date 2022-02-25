Александр Вучич: Сербия отказалась вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич в пятницу, 25 февраля, заявил, что страна не будет вводить санкции против России на фоне военной операции в Донбассе, – сообщают СМИ.

Президент Вучич заявил: «Республика Сербия не поддержит санкции запада против России».

Напомним, ранее Александр Вучич заявлял, что Запад оказывает на Белград давление в вопросе присоединения к антироссийским санкциям.

«Сообщения из Европы абсолютно идентичны: они желают продемонстрировать единство. Можете себе представить, как сейчас на нас начнут давить, чтобы мы ввели санкции против России? Я уже получил такие звонки», – говорил Вучич.

Также президент Сербии заявил, что абсолютное большинство сербов всегда будет на стороне России.

Белград, Иван Бабурин

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