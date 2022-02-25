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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 25 февраля 2022, 21:49 мск

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Сербия прерывает военные учения с иностранными партнерами

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в соцсетях

Президент Республики Сербия Александр Вучич в пятницу, 25 февраля, заявил, что страна прерывает учения с партнерами из-за внешнего давления в связи с Украиной, – сообщают СМИ.

«Сербия прерывает все учения армии и МВД с иностранными партнерами из-за внешнего давления в связи с Украиной на неопределенное время», – заявил президент Сербии Александр Вучич.

Сообщается, что президент Сербии в пятницу, 25 февраля, представил гражданам по пунктам выводы третьего за последние дни заседания Совбеза ООН Сербии.

В своем обращении Вучич заявил: «Отталкиваясь от принципа военного нейтралитета Сербии и учитывая страшное давление, которому последнее время Сербия подвержена, необходимо чтобы все плановые учения армии Сербии и МВД с иностранными партнерами были прерваны и приостановлены до дальнейшего времени».

Белград, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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