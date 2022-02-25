Главы МИД стран ЕС решили включить Путина и Лаврова в списки санкций

Глава европейской дипломатии Жозепп Боррель в пятницу, 25 февраля, заявил, что главы МИД стран ЕС решили включить президента России Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в санкционные списки, – сообщают СМИ.

Боррель, в частности, заявил: «Совет глав МИД одобрил пакет санкций против России, который был согласован лидерами стран ЕС ранее».

Отметим также, что в заявлении, распространенном в пятницу канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с лидерами говорится, что НАТО очень скоро введет санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По словам Джонсона, Лондон введет «очень скоро санкции против президента Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в дополнение к санкционному пакету, которые Великобритания объявила накануне». В чем именно будут заключаться рестрикции, не уточняется, – сообщает ТАСС.

Также Британский премьер заявил о невозможности нормализации отношений с Россией в свете операции на Украине.

Брюссель, Иван Бабурин

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