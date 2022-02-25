Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в пятницу, 25 февраля, заявил, что Китай не признает так называемый британский национальный заграничный паспорт (BNO), и Великобритания должна прекратить вмешательство в дела Сянгана (Гонконга) в любой форме, – сообщает Синьхуа.

Сообщается, что Великобритания в октябре представит новую программу, которая позволит жителям САР Сянган (Гонконг) в возрасте 18 лет и старше, родившимся 1 июля 1997 года или позже, подавать заявление на получение соответствующей визы Соединенного Королевства при условии, что хотя бы один из родителей имеет паспорт BNO.

В ответ на это Ван Вэньбинь заявил, что данный шаг Великобритании в корне нарушает обещание, данное ею в соответствующем меморандуме, а также международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, и является открытым и грубым вмешательством в дела Сянгана и внутренние дела Китая.

«Китай осуждает и решительно отвергает это», – заявил Ван Вэньбинь и подчеркнул, что историческая подоплека вопроса предельно ясна. До возвращения Сянгана (Гонконга) Китаю британская сторона дала четкое обязательство, что не будет предоставлять право на проживание в Великобритании китайским жителям САР Сянган (Гонконг), имеющим проездные документы BNO.

«Однако спустя более 20 лет после возвращения Сянгана под юрисдикцию Китая, Великобритания сформулировала свою новую политику в отношении паспорта BNO и пытается превратить многих сянганцев в британских жителей второго сорта», – заявил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь заявил: «Китай призывает Великобританию немедленно исправить ошибочные действия и прекратить любое вмешательство в дела Сянгана. Ни одна попытка дестабилизировать Сянган или нанести ущерб процветанию и стабильности региона никогда не увенчается успехом».

Пекин, Иван Бабурин

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