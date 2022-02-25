США решили не вводить санкции против российского нефтяного сектора

Советник госдепартамента по энергетической безопасности США Амос Хохштейн в пятницу, 25 февраля, заявил, что Соединенные Штаты не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России, поскольку опасаются, что это спровоцирует скачок цен на энергоносители, – сообщили в госдепартамене США.

Представитель госдепа сказал, что США не намерены вводить санкции против нефтяного сектора России из-за ситуации на Украине, поскольку опасаются, что такое решение спровоцирует скачок мировых цен на энергоносители.

В интервью Bloomberg TV чиновник заявил: «Если мы нацелимся на нефтегазовый сектор и, в данном случае, на российский энергетический истеблишмент, то цены подскочат. Возможно, тогда (Россия) будет продавать нам только половину своей продукции, но по двойной цене».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»