СМИ: США планируют ввести санкции против Путина

Ввести санкции в отношении президента России Владимира Путина планирует пятницу, 25 февраля, администрация США, – сообщает CNN со ссылкой на несколько знакомых с данным решением источников.

Накануне президент США Джо Байден, предваряя введение нового пакета санкций против России, заявил, что российско-американские отношения переживают «полнейший разрыв». Он также утвердительно ответил на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина. При этом Байден добавил, что не планирует говорить с Путиным.

Напомним, что ранее сегодня, 25 февраля, в отношении российского президента и главы МИД РФ санкции ввела Великобритания.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»