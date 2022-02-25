Отключить Россию от SWIFT призвала Испания

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес после встречи министров иностранных дел стран ЕС в пятницу, 25 февраля, заявил, что Россию следует отключить от международной системы межбанковских переводов SWIFT, – сообщают СМИ.

«Испания поддерживает, чтобы SWIFT была среди санкций», – заявил Альбарес

В пятницу, 25 февраля страны главы МИД ЕС обсуждали возможность третьего пакета санкций против России, по этому поводу глава МИД Испании отметил: «Дай Бог, чтобы было достаточно второго» и добавил, что «принятые сегодня санкции беспрецедентны».

Отметим, что глава МИД Италии Луиджи Ди Майо также сообщил, что идет работа «над третьим пакетом санкций, который ЕС примет в ближайшие дни».

Комментируя возможность отключить Россию от SWIFT, Ди Майо сказал, что «нет никакого вето», – сообщает РИА Новости со ссылкой на Ago.

Отметим также, что глава евродипломатии Жозеп Боррель не исключил, что в ближайшее время будет обсуждаться отключение России от SWIFT.

Напомним, что в пятницу, 25 февраля, страны ЕС в ходе экстренного саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.

Брюссель, Иван Бабурин

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