США введут санкции против Путина и Лаврова

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу, 25 февраля заявила, что США введут санкции против Президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также против членов российского Совета безопасности, – сообщает РИА Новости

«США присоединятся к ним (к ЕС, – ред.) и введут санкции против президента Путина, министра иностранных дел Лаврова и членов национальной команды по безопасности», – сказала Псаки.

По словам официального представителя Белого дома, соответствующие действия последуют вслед за аналогичными решениями ЕС.

В Белом доме также заявили, что санкции против Путина могут включать «запрет на поездки».

Также сообщается, что президент США Джо Байден выступил с заявлением, что им отдан приказ о развертывании дополнительных сил США в Европе для поддержки союзников по НАТО.

Кроме того, Дайден заявил, что «двери НАТО открыты для всех стран, которые разделяют ценности альянса и решат к нему присоединиться».

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что санкции против президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова – это пример и демонстрация абсолютного бессилия Запада.

В эфире Первого канала Захарова сказала следующее: «Санкции в отношении президента страны и министра иностранных дел – это уже пример и демонстрация абсолютного бессилия собственного проведения внешней политики».

Напомним, что сегодня ранее Великобритания ввела санкции против Путина и Лаврова, которые подразумевают заморозку активов, однако в санкционном документе не говорится, о каких именно активах идет речь и есть ли они.

В свою очередь Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом. Может, правительство Королевства не заморозило, а отморозило что-то?».

Вашингтон, Иван Бабурин

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