Абхазия признала ДНР и ЛНР

Москва, февраль 26 (Новый День, Иван Бабурин – МИД Донецкой народной республики в пятницу, 25 февраля, сообщил, что Абхазия признала независимость ДНР и ЛНР.

В сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой МИД ДНР говорится: «Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и Луганской народной республики».

Аслан Бжания в эфире Абхазского Государственного телевидения заявил: «Как и все граждане Республики Абхазия, считаю решение нашего союзника – Российской Федерации о признании независимости справедливым со всех точек зрения, а начатую специальную военную операцию – абсолютно оправданной».

Президент Абхазии подчеркнул, что безопасность Российской Федерации – это «наша с вами безопасность, уважаемые граждане Абхазии».

«Следуя духу нашей дружбы с народами ДНР и ЛНР, считая необходимым быть и в будущем причастными к их судьбе, искренне желая нашим братьям безопасного и устойчивого развития, сегодня я подписал указы о признании независимости Донецкой народной республики и независимости Луганской народной республики», – заявил Бжания.

Следует напомнить, что с решением Владимира Путина признать ДНР и ЛНР также согласилась Южная Осетия. Пресс служба главы республики Анатолия Бибилова опубликовала сообщение, в котором говорится, что Россия проявила невероятное терпение и выдержку в надежде на то, что Украина изберет курс к национальному примирению, но «эти ожидания были опровергнуты действиями украинского руководства».

Кроме того, министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что правительство страны поддерживает решение Путина признать независимость ДНР И ЛНР. По его словам, это важное событие, которое «поистине является вехой в истории».

«Сирийская Арабская Республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин. Мы выражаем нашу полную солидарность с Донецкой и Луганской республиками», – сказал глава МИД Сирии.

В поддержку решения России высказался второй секретарь Национальной ассамблеи Никарагуа Вильфредо Наварро Морейра: «Как гражданин Никарагуа я считаю, что эти две страны должны добиться суверенитета и получить признание всего мира».

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