Канада вводит санкции против Путина, Лаврова и руководства Белоруссии

Оттава, февраль 26 (Новый День, Иван Бабурин – Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении санкций против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова и начальника генштаба МО РФ генерала армии Валерия Герасимова и руководства Белоруссии, – сообщает РИА Новости.

Канадский премьер заявил в телеобращении: «Канада объявляет наш третий набор суровых скоординированных санкций. Во-первых, мы введем санкции против президента Путина и других архитекторов этой варварской войны».

Кроме того, Трюдо на пресс-конференции, которую в пятницу транслировало канадское телевидение, заявил, что Канада вводит дополнительные санкции в отношении руководства Белоруссии за приписываемую ему помощь «российскому вторжению» на Украину.

«Канада также вводит дополнительные санкции против Белоруссии и ее руководства за то, что они помогли президенту Путину вторгнуться в суверенное государство. Эти ограничения затронут 57 физических лиц», – объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Отметим также, что в пятницу, 25 февраля власти главной канадской провинции Онтарио распорядились убрать алкогольные напитки российского производства с полок местных магазинов.

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