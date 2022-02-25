Зеленский принял предложение о переговорах с Россией

Киев, февраль 26 (Новый День, Иван Бабурин – Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров написал в Facebook, что Зеленский принял предложение России о поведении переговоров, что в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса Украины с Россией.

Пресс-секретарь украинского президента написал в на своей странице в соцсети: «Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь».

Ранее сообщалось, что Зеленский просит премьер-министра Израиля Нафтали Беннета выступить посредником между Украиной и Россией

Следует отметить, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказал, что «украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра».

В свою очередь, РИА Новости передают, что президент Украины Зеленский заявил о договоренности с мировыми лидерами о «новой, значительной помощи Киеву».

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