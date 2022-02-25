Джен Псаки высказалась о будущем Киева

Вашингтон, февраль 26 (Новый День, Иван Бабурин – Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в пятницу, 25 февраля, заявила, что Киев может перейти под контроль России. Трансляция велась в Twitter Белого дома.

Официальный представитель Белого дома заявила следующее: «Падение Киева – это реальная возможность. И мы продолжаем наблюдать за тем, как Россия продвигается вперед, даже когда мы видим сопротивление на местах, российские ВС продолжают продвигаться к Киеву. Так что такая реальная возможность существует».

По поводу возможных контактов российского и американского президентов Псаки сказала: «Сейчас не подходящий для этого момент. Я не буду говорить «никогда»... Но они (Россия) активно развивают наступление на Украину, на ее столицу, хотят свергнуть власть. Это не тот момент, когда президент Байден мог бы проводить дипломатические контакты с президентом Путиным».

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