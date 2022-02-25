Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН

Россия наложила вето на проект резолюции, призывающий Совет безопасности ООН немедленно прекратить наступление на Украине. За резолюцию проголосовали 11 стран-членов, три воздержались. Инициаторами проекта резолюции Совбеза организации выступили США и Албания, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в тексте резолюции говорилось, что СБ ООН поддерживает призыв генерального секретаря ООН к России прекратить наступление на Украину.

«СБ ООН выражает глубокое сожаление в связи с агрессией РФ против Украины», – отмечалось в проекте резолюции.

В резолюции также говорилось, что СБ ООН постановляет о немедленном прекращении Россией применения силы против Украины и «воздержанию от дальнейшей незаконной угрозы применения силы или применения силы против любого государства ООН».

Согласно проекту, СБ ООН постановлял, что «Россия немедленно, полностью и без предусловий выведет все свои военные силы с территории Украины в рамках ее международно признанных границ».

«СБ ООН сожалеет в связи с решением РФ относительно статуса отдельных областей Донецкого и Луганского регионов Украины. СБ ООН также постановляет, что РФ незамедлительно отменит решения, касающиеся признания ДНР и ЛНР», – говорилось в проекте резолюции.

Кроме того, согласно тексту заблокированной резолюции, СБ ООН осуждал объявление Россией «специальной военной операции» на Украине.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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