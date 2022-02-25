Италия лишит госнаград членов правительства России

Глава МИД Италии Ди Майо заявил в пятницу, 25 февраля, в Брюсселе, что Рим лишит госнаград членов правительства России в рамках санкций из-за ситуации вокруг Украины, – сообщает РИА Новости.

Министр иностранных дел Италии заявил на брифинге: «В ближайшие месяцы мы лишим всех государственных наград членов российского правительства и лиц, попавших под санкции».

Глава МИД Луиджи Ди Майо сообщил, что ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» степени Командор будет лишен и Игорь Сечин, попавший в санкционные списки США.

Следует отметить, что награда Итальянской республики была вручена Сечину за помощь пострадавшим от землетрясений в Аквиле в 2009 году, за восстановление церкви Сан-Грегорио-Маньо и строительстве новой больницы в городе Амандола.

Брюссель, Иван Бабурин

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