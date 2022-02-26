МИД РФ: НАТО пора ответить за свои военные авантюры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 26 февраля, заявила в своем ответе на обвинения в агрессии в адрес Москвы со стороны НАТО, что они безосновательны, а странам альянса стоит ответить за свои военные авантюры, – сообщают Известия.

В российском МИДе обратили внимание, что страны Запада восемь лет безучастно наблюдали за происходящим в Донбассе, из-за чего являются, по сути, соучастниками геноцида жителей Луганской и Донецкой народных республик.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства, говорится: «Прежде чем призывать Россию к ответу за операцию по демилитаризации и денацификации Украины, странам Североатлантического блока стоит ответить за свои военные авантюры, а также за бездействие в побуждении киевского режима к мирному урегулированию проблемы Донбасса. Намерение НАТО продолжать накачивать Украину вооружениями, включая системы ПВО, говорит об одном – в разрешении кризисной ситуации в этой стране США и их союзники не заинтересованы».

Москва, Иван Бабурин

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