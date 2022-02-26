Черноморские проливы остаются открытыми для российских боевых кораблей

Турция сообщила, что проливы Босфор и Дарданеллы, соединяющие Черное море со Средиземным, пока остаются открытыми для российских военных кораблей для России, – сообщает РИА Новости.



Агентство сообщило, что в управлении береговой безопасности Стамбула заявили: «Проливы Босфор и Дарданеллы по-прежнему остаются открыты для российских кораблей. Иного распоряжения не поступало».



Босфор и Дарданеллы наряду с Мраморным морем соединяют Черное море со Средиземным. Это единственный путь из Черного моря в мировой океан. Оба берега проливов контролирует Турция.



Сообщения о том, что Турция якобы закрывает проливы для России появились после того, как Владимир Зеленский опубликовал в Twitter сообщение по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом: «Спасибо моему другу, господину президенту Турции Эрдогану и турецкому народу за мощную поддержку. Запрет на проход российских военных кораблей в Черное море и значительная военная, гуманитарная помощь сегодня крайне важны. Народ никогда этого не забудет!»

При этом, следует отметить, что источник турецкого издания Cumhuriyet тогда сообщил, что пока такое решение не принято.



С просьбой о закрытии проливов Киев обратился к Турции 24 февраля.

Анкара, Иван Бабурин

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