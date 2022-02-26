Байден: альтернативой санкций против России была бы Третья мировая

Президент США Джо Байден заявил, что альтернативой введению масштабных санкций стран Запада против России в связи с событиями на Украине стало бы начало третьей мировой войны, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что президент США журналисту и актеру Брайану Тайлеру Коэну на его YouTube-канале сказал следующее: «У вас есть два варианта: начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это».

Байден также заявил, что события на Украине будут иметь последствия для России не только в ближайшем, но и далеком будущем.

«Россия заплатит серьезную цену за это в ближней и долгосрочной перспективе. В особенности – в долгосрочной», – заявил президент США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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