Канцлер Германии заявил о поставках вооружения Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в субботу, 26 февраля сообщил, что власти Германии отправят на Украину 1 тыс. противотанковых ракет и 500 «Стингеров» для защиты от российских войск, – сообщают СМИ.
В своем Twitter Шольц написал следующее: «Российское вторжение знаменует собой поворотный момент. Наш долг – сделать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее защите от вторгнувшейся армии Путина. Вот почему мы поставляем 1000 противотанковых орудий и 500 ракет «Стингер» нашим друзьям на Украине».
Берлин, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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