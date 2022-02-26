Венгрия предложила себя в качестве площадки для переговоров

Глава венгерского МИД Петер Сийярто в субботу, 26 февраля, сообщил, что предлагает Будапешт в качестве переговорной площадки России и Украины и пока не получила отказа, – сообщает РИА Новости.

В видеообращении, опубликованном в Facebook, Сийярто сказал: «Вчера вечером я позвонил главе МИД России Сергею Лаврову, а потом главе администрации президента Украины Андрею Ермаку и сказал им, что Венгрия, Будапешт готовы принять обе делегации. Мы готовы предоставить место для переговоров в безопасных и справедливых условиях, чтобы как можно скорее установить мир в нашем регионе. Оба собеседника поблагодарили за предложение. Ни один из них не отверг его. Они указали, что им все еще необходимо продолжать внутренние переговоры. Я надеюсь, что переговоры, где бы то ни было, начнутся как можно скорее».

Будапешт, Иван Бабурин

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