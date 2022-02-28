В Белоруссии ожидается третья часть переговоров Украины с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Украины и России в Белоруссии продолжаются, скоро должен начаться третий раунд, – сообщает РИА Новости.

В своем Twitter Подоляк написал: «Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд».

Напомним, что в понедельник, 28 февраля, в Белоруссии начались переговоры делегаций России и Украины . Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Как сообщалось ранее, офис Владимира Зеленского заявил, что «ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины».

Минск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»