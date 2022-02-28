Президент Франции переговорил с Путиным и Зеленским

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, – сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил следующее: «Да. Сейчас будет наше сообщение».
Ранее стало известно, что в коммюнике Елисейского дворца было сказано: «В понедельник состоялся разговор президента Республики (Эммануэля Макрона) с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент Республики повторил требование международного сообщества о прекращении российского наступления на Украину и подтвердил необходимость немедленного прекращения огня».
Агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец также сообщило, что Макрон провел разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Москва, Иван Бабурин
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