Босния и Герцеговина отказалась присоединяться к санкциям против России

Член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додикв понедельник, 28 февраля, заявил, что страна не будет присоединяться санкциям Запада против России и сохранит нейтралитет на фоне ситуации на Украине, но при этом признает ее территориальную целостность, – сообщает ТАСС.

Также Додик в эфире канала РТРС заявил журналистам следующее: «Мы останемся полностью нейтральными и не присоединимся к санкциям ЕС».

Кроме того, член Президиума Боснии и Герцеговины заверил, что государство сохранит нейтралитет и на фоне ситуации на Украине, несмотря на то, что некоторые страны рекомендуют как можно скорее «выбрать сторону».

Сараево, Иван Бабурин

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