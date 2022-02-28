Завершились переговоры России и Украины

Переговоры между представителями России и Украины в Гомельской области Белоруссии завершились, – сообщает РИА Новости.
Во итогам переговоров глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский заявил следующее: «Нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции. Следующая встреча украинской и российской делегаций состоится на белорусско-польской границе в ближайшие дни».
Со своей стороны, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил, что российская и украинская делегации сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения.
«Россия и Украина определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. РФ и Украина обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время. Основной целью переговоров в Белоруссии сегодня было обсуждение прекращения огня на территории Украины. Стороны уезжают для консультаций в столицы», – заявил Подоляк.
Напомним, что ранее офис Владимира Зеленского заявлял, что «ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины».
Минск, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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