Володин одобрил предложение о наказании за «фейки» о действиях российской армии

Глава комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что председатель российского парламента Вячеслав Володин одобрил предложение думского комитета разработать законопроект об уголовной ответственности за публичные фейки, связанные с действиями Вооруженных сил РФ, – сообщает РИА Новости.

В эфире Первого канала Пискарев заявил: «Сегодня Вячеслав Викторович одобрил наше предложение, комитета по безопасности, разработать законопроект, мы приступили к его реализации…, чтобы предусмотреть в законе, в УК, уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил».

По словам председателя комитета Госдумы по безопасности, они уже приступили к разработке законопроекта.

«Я думаю, что мы сможем в ближайшем будущем уже какие-то первые предложения высказать», – сказал Пискарев.

Следует напомнить, ранее Василий Пискарев сообщил, что необходимо проработать вопрос о введении ответственности за распространение дезинформации о действиях российских вооруженных силах. По его словам, в комитете фиксируют вал фейковых новостей о ходе специальной военной операции по демилитаризации на Украине.

Москва, Иван Бабурин

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