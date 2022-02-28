НАТО развертывает элементы сил реагирования

Военный комитет НАТО по итогам экстренного заседания в понедельник, 28 февраля, распространил заявление, в котором говорится, что Североатлантический альянс впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования альянса, – сообщают СМИ.

Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил: «Наша подготовка была своевременной, а реакция – быстрой, и поэтому наш оборонительный щит стоит крепко, готовый защитить всех союзников и наш Альянс от агрессии».

В заявлении Военного комитета НАТО также говорится: «Оборонные планы НАТО были активизированы, в результате чего впервые в контексте коллективной обороны были развернуты элементы Сил реагирования НАТО».

Брюссель, Иван Бабурин

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