ЕС ввел санкции против российских бизнесменов, журналистов и пресс-секретаря президента

Евросоюз ввел новый пакет санкций против России в связи с военной операцией на Украине, – сообщают СМИ.

Новый пакет санкций включает ограничения в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и ряда крупных российских бизнесменов. Решение вступило в силу с момента публикации.



В официальном журнале ЕС говорится, что ограничительные меры затронули пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, миллиардера Алексея Мордашова, главу «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесмена Михаила Фридмана, главы «Транснефти» Николая Токарева, бизнесмена Алишера Усманова, Петра Авена и других.

Также Евросоюз включил в санкционные списки журналистов Аркадия Мамонтова, Антона Красовского и Романа Бабаяна.

Напомним, что ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель обещал ввести санкции против ряда крупных фигур в политической и военной сферах, а также лиц, связанных с распространением пропаганды.

Следует отметить, что основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, против которого были введены санкции, заявил, что не понимает, в чем он провинился перед Евросоюзом, поскольку далек от политики и всю жизнь занимался экономикой.

Представитель Мордашова передал слова бизнесмена: «Хочу подчеркнуть, что я далек от политики и всю жизнь создавал экономическую ценность для компаний, в которых я работал в России и за рубежом. Абсолютно не имею никакого отношения к возникновению нынешней геополитической напряженности. Не понимаю, почему в отношении меня введены санкции».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»