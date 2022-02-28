Турция закрывает Черноморские проливы для военных кораблей

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник, 28 февраля, заявил, что Турция довела до сведения прочих стран то, что в данный момент не будет пропускать военные корабли через Черноморские проливы – Босфор и Дарданеллы, – сообщает агентство Анадолу.

«Турция предупредила все прибрежные и не прибрежные страны о недопуске прохода военных кораблей через проливы», – заявил г-н Чавушоглу и добавил, что Турция по-прежнему будет исполнять положения Конвенции Монтрё.

В свою очередь издание Сабах, цитируя президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана, пишет: «Турция намерена использовать полномочия, предусмотренные Конвенцией Монтрё в отношении Черноморских проливов, таким образом, чтобы предотвратить эскалацию российско-украинского кризиса. Анкара не желает поворачиваться спиной ни к России, ни к Украине. Турция успешно преодолеет нынешнюю ситуацию между этими двумя странами».

Следует отметить, что Конвенция Монтрё в 1936 году восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.

Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.

При этом при участии Турции в войне или если Турция посчитает, что ей грозит война, она имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных судов.

Анкара, Иван Бабурин

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