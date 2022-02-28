США высылают 12 российских дипломатов при ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в понедельник, 28 февраля, на пресс-конференции заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта, – сообщает ТАСС.

Небензя, в частности, сказал: «Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по отношению к российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны. Они объявили 12 человек из числа сотрудников представительства России персонами нон грата и потребовали, чтобы они покинули страну к 7 марта». Постпред РФ пояснил, что речь идет о дипломатических работниках.

Россию не удовлетворяют объяснения США об основаниях высылки дипломатов. За этим шагом последует ответ Москвы.

«Я уверен, что ответ последует, потому что такова дипломатическая практика. Это не наш выбор, не мы это начали», – сказал Василий Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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