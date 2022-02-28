Бразилия выступила против поставок оружия на Украину странами ЕС

Постоянный представитель Бразилии при ООН Роналду Коста Филью на заседании Генассамблеи ООН в понедельник, 28 февраля, призвал пересмотреть решение ЕС о поставках вооружений на Украину и введения санкций против России в связи с проведением специальной военной операции в Донбассе.

Бразильский дипломат заявил: «Мы призываем вовлеченные страны пересмотреть свои решения, касающиеся поставок вооружений, помощи в кибератаках и применения отдельных санкций, в частности тех, что затрагивают мировую экономику, в том числе, критически важную сферу продовольственной безопасности. Эти действия могут привести «лишь к затягиванию враждебности и разрастанию конфликта».

«Причиной ситуации на Украине стало нарушение баланса сил в восточной Европе и ухудшение ситуации в сфере безопасности Евросоюза. Подрыв Минских соглашений со стороны всех участников и игнорирование обеспокоенности России в вопросах безопасности подготовили почву для кризиса, который мы сегодня наблюдаем», – отметил Коста Филью.

Напомним, что ранее в понедельник, 28 февраля, президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что решать судьбу Украины доверили «юмористу Владимиру Зеленскому».

Бразильский лидер подчеркнул, что его страна не будет голосовать за принятие резолюции, осуждающей президента России Владимира Путина в связи с проведением российской операции по защите Донбасса.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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